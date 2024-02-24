Белый дом: изъять активы РФ трудно из-за их хранения на международных площадках

В Вашингтоне признали определенные трудности, связанные с попытками изъять замороженные активы РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сложности в конфискации связаны с тем, что эти средства хранятся на международных площадках.

«Это отчасти затруднительно, поскольку они хранятся на международных площадках. Так что это немного затруднительно. Это не так просто, как может показаться», - заявила Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что поиск решения ведется совместно с союзниками и партнерами, в том числе из Группы семи, а также с членами Конгресса, передает ТАСС.

После начала специальной военной операции западные страны заморозили российских активов на сумму более $350 млрд, они хранились в США, Канаде и странах Европы.

Средства от использования замороженных российских активов в Европейском союзе решили использовать для поддержки Украины. Соответствующее положение Еврокомиссии утвердили участники саммита в Брюсселе. Доходы от активов РФ пойдут в пользу частичного финансирования программы помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Между тем, Россия активно готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать любым попыткам Запада передать Украине даже часть ее активов. Сообщается, что Москва уже достигла соглашений с международными юридическими фирмами о представлении своих интересов в судах различных инстанций.