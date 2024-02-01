В ЕС поддержали использование замороженных активов РФ для поддержки Киева

В Европейском союзе поддержали использование замороженных российских активов на территориях стран ЕС для поддержки Украины. Соответствующее положение Еврокомиссии утвердили участники саммита в Брюсселе. Доходы от активов РФ пойдут в пользу частичного финансирования программы помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.

«Потенциальные доходы для формирования этой суммы (50 миллиардов евро. - Прим. ред.) могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России», - говорится в документе, принятом по итогам саммита Евросоюза.

В документе подчеркнули, что выделяемая Украине сумма необходима для «восстановления, реконструкции и модернизации страны», а также для большей интеграции государства в ЕС. Из этой суммы 17 миллиардов евро Киеву выделили на безвозмездной основе, остальные 33 - в виде кредитов.

Напомним, что решение о финансировании Украины было принято на саммите Евросоюза 1 февраля в Брюсселе. Его согласовали все 27 лидеров. Принятая программа помощи подразумевает поддержку Киева сроком на четыре года.