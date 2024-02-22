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Опрос: около 70% американцев считают Байдена старым для второго срока

Одновременно 57% американских избирателей выразили уверенность, что экс-президент США Дональд Трамп не слишком стар для возвращения на должность главы Белого дома.
Ирина Егорова 2024-02-22 01:39:01
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

Подавляющее большинство американцев считают 81-летнего Джо Байдена слишком старым для того, чтобы баллотироваться на выборы и оставаться в этой должности в течение еще одного президентского срока. И это около 70% американцев, следует из данных социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для переизбрания на новые четыре года.

А вот в отношении 77-летнего бывшего главы Белого дома и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа картина более оптимистичная - 57% американских избирателей уверены в его возрасте для возвращения на президентский пост.

Ранее сообщалось, что больше половины - а именно 59% опрошенных, считают обоих кандидатов на пост главы государства недостойных этой должности из-за своего преклонного возраста.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на них будет избран 47-й президент США. Быть кандидатом пост президента официально может гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, который прожил в стране не менее 14 лет. Инаугурация избранного президента ожидается 20 января 2025 года.

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