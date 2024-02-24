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Нуланд: большая часть выделяемых Киеву средств остается в экономике США

По словам заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, деньги возвращаются для производства оружия.
Максим Крюков 2024-02-24 22:38:01
© Фото: Kirill Chubotin Keystone Press Agency Global Look Press

Основная часть средств, которые выделяются Соединенными Штатами Америки киевскому режиму, остается в американской экономике. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», - сказала она в интервью американскому телеканалу CNN.

В четверг, 22 февраля, замглавы Госдепа США во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявила, что Штаты не вводят никаких запретов для союзников на поставки того или иного вооружения Украине. Нуланд также считает, что время для переговоров по урегулированию украинского конфликта еще не пришло, и Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции».

Кроме того, американский дипломат сказала, что Вашингтон представит «сокрушительный новый пакет санкций», который будет включать «сотни, сотни и сотни» ограничений. На следующий день в Министерстве финансов США заявили о введении рестрикций в отношении более чем 500 юридических и физических лиц. В «черный список» попали компании в российском финансовом секторе и военно-промышленном комплексе.

#Украина #Киев #Виктория Нуланд #Госдеп США #финансовая помощь #средства
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