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Госдеп анонсировал «сотни сокрушительных санкций» в новом пакете мер против РФ

Его примут в следующие пару дней, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
Ирина Егорова 2024-02-22 23:55:01
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

Новый пакет антироссийских санкций США будет содержать огромное количество ограничений. Ожидается, что его примут в ближайшие дни, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Трансляция шла на сайте центра.

По ее словам, США представят «сокрушительный новый пакет санкций», который будет включать «сотни, сотни и сотни» ограничений. 

В последний раз очередные санкции вводились 26 января. Тогда в «черные списки» попали вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена, судоремонтные заводы и другие физические и юридические лица.

Ранее о готовящемся проекте новых санкций говорил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он анонсировал их объявление 23 февраля. 

Напомним, уже вскоре Европейский союз намерен принять 13-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что он будет слабее предыдущих и чисто «символическим». По данным западных журналистов, в 13-й пакет санкций не добавят новые запреты на импорт. Также в нем якобы не будет «громких имен».

#Россия #сша #санкции #Виктория Нуланд #ограничения #пакет
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