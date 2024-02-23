США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц

Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции в отношении более чем 500 юридических и физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов США. Ограничения затронули компании в российском финансовом секторе и военно-промышленном комплексе.

Также, например, под санкции попали российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие.

Напомним, также сегодня стало известно, что 13-й пакет санкций утвердил Европейский союз. Ограничения наложили на 194 физических и юридических лица.

В общей сложности под ограничения попали более двух тысяч человек.