ЕС пообещал передать в марте Украине 4,5 миллиарда евро

Европейский союз намерен в марте передать Украине 4,5 миллиарда евро. Об этом в ходе визита в Киев заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Средства передадут в рамках ранее утвержденной долгосрочной программы бюджетной помощи Киеву.

«Обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью €50 млрд. Первый платеж в размере €4,5 млрд будет произведен в марте», - цитирует ее слова телеканал «360».

Напомним, накануне стало известно, что Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности по передаче Киеву транша в объеме 880 миллионов долларов.

Решение согласовали на встрече представителей МВФ и украинских официальных лиц, проходившей с 17 по 22 февраля в Варшаве.