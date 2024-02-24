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Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Ожидается, что сегодня в Киеве пройдет заседание стран «Большой семерки» в формате видеоконференции при участии Владимира Зеленского.
Елизавета Кондрикова 2024-02-24 10:02:01
© Фото: vonderleyen, X

В Киев с визитом прибыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, она присоединилась к ряду европейских лидеров, которые также приехали в украинскую столицу. О своем приезде фон дер Ляйен сообщила в личном аккаунте в социальной сети X.

«Более чем когда-либо мы твердо стоим на стороне Украины», - вновь подчеркнула руководитель ЕК.

По данным агентства Reuters, на данный момент в Киеве находятся премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Канады - Джастин Трюдо и Бельгии - Александр де Кроо. Уточняется, что политики добирались до Украины на поезде из Польши, они прибыли в  ночь на субботу 24 февраля.

Отдельно сообщалось о присутствии в Киеве бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, об этом сообщил украинский депутат.

Ожидается, что сегодня из Киева будет проведено заседание стран «Большой семерки» (G7) в формате видеоконференции, к обсуждению также приглашен Владимир Зеленский. Онлайн-встреча пройдет под председательством Италии.

#Украина #Киев #Запад #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #Большая семерка
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