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МВФ договорился о новом транше для Украины объемом $880 миллионов

В Варшаве 22 февраля завершилась встреча представителей фонда и украинских чиновников.
Елизавета Кондрикова 2024-02-23 07:07:01
© Фото: Christophe Gateau, dpa Globallookpress

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли договоренности на рабочем уровне по передаче киевскому режиму транша в объеме 880 миллионов долларов. Об этом сообщили в МВФ.

«При соблюдении всех структурных контрольных показателей и всех количественных критериев эффективности, кроме одного, персонал оценивает программу как в целом идущую по правильному пути», - говорится в пресс-релизе Фонда.

Решение было согласовано на встрече представителей организации и украинских официальных лиц, которая проходила с 17 по 22 февраля в Варшаве. Следующим этапом станет утверждение соглашения исполнительным советом Фонда, что должно произойти в ближайшие несколько недель.

Речь идет о соглашении по программе расширенного финансирования помощи Киеву. Уточняется, что для успешной передачи средств необходимо выполнение условий программы.

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