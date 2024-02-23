МВФ договорился о новом транше для Украины объемом $880 миллионов

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли договоренности на рабочем уровне по передаче киевскому режиму транша в объеме 880 миллионов долларов. Об этом сообщили в МВФ.

«При соблюдении всех структурных контрольных показателей и всех количественных критериев эффективности, кроме одного, персонал оценивает программу как в целом идущую по правильному пути», - говорится в пресс-релизе Фонда.

Решение было согласовано на встрече представителей организации и украинских официальных лиц, которая проходила с 17 по 22 февраля в Варшаве. Следующим этапом станет утверждение соглашения исполнительным советом Фонда, что должно произойти в ближайшие несколько недель.

Речь идет о соглашении по программе расширенного финансирования помощи Киеву. Уточняется, что для успешной передачи средств необходимо выполнение условий программы.