Австралия ввела новые санкции против политиков, артистов и сенаторов РФ

Австралия расширила антироссийский санкционный список, в него вошли еще 55 россиян и 37 отечественных предприятий, тем самым Канберра вновь заявляет о своей поддержке Украины. Документ опубликовал Департамент иностранных дел и торговли австралийского правительства.

В результате, ограничения были наложены на российских артистов, глав регионов, руководителей медиакомпаний, сенаторов, журналистов и политологов. Среди юридических лиц выделяют всероссийское движение «Юнармия», конструкторское бюро «Алмаз», ряд транспортных компаний.

Что касается физических лиц, в австралийский список попали певцы Николай Басков и Филипп Киркоров и другие известные личности, губернаторы Приморья Олег Кожемяко, Адыгеи Мурат Кумпилов, Республики Мордовия Артем Здунов и других субъектов Российской Федерации. Отдельно отметили сенаторов от разных регионов страны - Липецкой области, Дагестана, представителей ЛНР и других, а также главу медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова и Тины Канделаки, главы «Газпром-медиа».

Сообщается, что рестрикции также коснулись иностранных предприятий, которые, согласно данным Канберры, имели связи с Россией - трех белорусских фирм и трех иранских.

Накануне также стало известно о расширении санкционного списка Вашингтона - в него попали более 500 юридических и физических лиц, связанных с российским финансовым сектором и ВПК.

Одновременно с этим Евросоюз объявил об утверждении 13-го пакета санкций, включающего более двух тысяч человек.