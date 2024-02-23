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Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

Под ограничения попали еще 194 физических и юридических лиц.
Сергей Лебедев 2024-02-23 17:41:01
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press

Европейский союз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лиц. Об этом сообщили в Совете ЕС. В общей сложности под ограничения попали более двух тысяч человек.

В санкционном списке оказались предприятия по производству пороха и патронов, главы ряда работающих в сфере ВПК компаний, белгородский, пензенский, рязанский и тульский губернаторы, спикер парламента ДНР Артем Жога, Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева и другие.

Кроме того, Евросоюз включил в список 27 организаций за якобы сотрудничество с российскими компаниями. Туда вошли фирмы из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Напомним, ранее санкции против России на 50 позиций расширила Великобритания. Под ограничения попали производители боеприпасов и электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.

#Россия #ЕС #евросоюз #санкции
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