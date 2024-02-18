Конгрессмен Тернер заявил о разработке в США ответа на «угрозу» РФ в космосе

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан занимается разработкой возможного плана звездных войн, как возможный ответ на угрозу со стороны России в космосе. Об этом глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер заявил в эфире телеканала NBC News.

«Мы встретились с Джейком Салливаном, он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это», - приводит РИА Новости слова конгрессмена.

Тернер уклонился от ответа на вопрос, является ли эта угроза ядерной, как эта тема преподносится в ряде в американских СМИ.

США сообщения о том, что новая угроза является ядерной, сославшись на секретность данной информации.

Ранее тема новой гонки космических вооружений и недопустимости милитаризации космоса стала предметом собственного расследования программы «Код доступа».