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Шойгу заявил Путину, что проектов по размещению ядерного оружия в космосе нет

По словам министра обороны РФ, Запад поднял шум, чтобы добиться выделения средств, которые направлены то, чтобы противостоять России и нанести ей стратегическое поражение.
Максим Крюков 2024-02-20 19:24:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что у РФ нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе.

«Во-первых, этого нет. Во-вторых, они (Запад. - Прим. ред.) знают, что у нас этого нет: размещение ядерного оружия и применение каких-либо других элементов ядерного оружия. Но тем не менее поднимают шум», - сказал он.

Причина, по которой Запад поднял шум, заключается в том, чтобы напугать сенаторов и конгрессменов, чтобы добиться выделения средств, которые направлены то, чтобы противостоять России и нанести ей стратегическое поражение, объяснил глава МО РФ.

Российский лидер в свою очередь заявил, что РФ делает в космосе только то, что есть у других стран, включая США. При этом Путин подчеркнул, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по стратегической стабильности.

#Россия #в стране и мире #космос #Сергей Шойгу #ядерное оружие #Владимир Путин #проекты
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