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CBS: военные обнаружили неизвестный летательный аппарат над западной частью США

В пятницу воздушный шар дрейфовал на восток в реактивном потоке.
Владимир Рубанов 2024-02-24 00:37:01
© Фото: U.S. Department of Defense Keystone Press Agency, Global Look Press

Военные США зафиксировали высотный воздушный шар над западной частью страны, сообщает CBS. Его происхождение и назначение неизвестны. Военные самолеты заметили воздушный шар и установили, что он не представляет угрозы.

В пятницу воздушный шар дрейфовал на восток в реактивном потоке. Ранее в тот же день один из чиновников заявил, что объект пролетел над Колорадо. Его появление вызвало беспокойство, и военные направили самолет для расследования.

Эти события произошли через год после того, как китайский воздушный шар с современным оборудованием летел над континентальной частью США в течение нескольких дней.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что объект предназначался для сбора данных о погоде и далеко отклонился от запланированного курса из-за сильного ветра. В итоге американские военные сбили его у побережья Южной Каролины 4 февраля 2023 года.

Воздушный шар стал политической головной болью для президента Байдена. Он подвергся критике со стороны республиканцев за то, что шар летал над США почти неделю.

Пентагон пришел к выводу, что аппарат не передавал информацию в Китай. Но сам инцидент оказал давление на американских военных. В течение следующих недель истребители сбили несколько неопознанных объектов над США и Канадой.

#авиация #Китай #самолеты #сша #Джо Байден #Воздушный шар
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