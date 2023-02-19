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Блинкен предупредил Китай, что США не потерпят повторения инцидентов с аэростатами

Марина Крижановская
00:45 19.02.2023
Он добавил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права разведывательным аэростатом Китая.
Блинкен предупредил Китай, что США не потерпят повторения инцидентов с аэростатами
© Фото: Flashpic Keystone Press Agency Globallookpress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недопустимо нарушать американский суверенитет воздушными летательными аппаратами, такими как китайский аэростат.

Блинкен также предупредил, что Соединенные Штаты не потерпят повторения подобных инцидентов. Предупреждение было сделано главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И. Они встретились на полях конференции в Мюнхене.

«Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР, подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда не должны повториться», - приводит РИА Новости информацию Госдепартамента США.

Вместе с тем, было сказано, что огласку получила и аэростатная программа КНР. Она, предположительно, затрагивает свыше четырех десятков стран на пяти континентах.

Ранее американские власти заявили, что случай с аэростатом Китая вынуждает их тщательнее следить за воздушным пространством. Было сказано, что после инцидента с аэростатом КНР воздушное пространство на данной высоте более тщательно отслеживается.

Напомним, 4 февраля США сбили принадлежащий Китаю зонд у своего побережья. До этого, 3 февраля, представитель Минобороны США сообщал, что ведомство заметило в небе разведывательный воздушный шар. 

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