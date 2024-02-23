В Белом доме объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбительные и хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина объясняются угрозами национальной безопасности, исходящими от России. Так прокомментировал инцидент координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», - передает его слова РИА Новости.

Реплика главы США прозвучала на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оскорбления Джо Байдена позорят сами США. По его словам, он строит из себя «голливудского ковбоя» и это очень стыдно. А Мария Захарова посоветовала Байдену использовать выражение «сумасшедший сукин сын» в следующий раз, когда он подумает о своем сыне Хантере.