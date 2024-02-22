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Захарова посоветовала Байдену вспомнить о своем сыне после хамства о Путине

Официальный представитель МИД РФ высмеяла американского президента.
Сергей Лебедев 2024-02-22 18:10:01
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Американскому президенту Джо Байдену следует вспомнить о своем сыне Хантере в следующий раз, когда он решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском», - цитирует Радио Sputnik слова Марии Захаровой.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оскорбления Джо Байдена позорят сами США. По его словам, это очень стыдно.

Он отметил, что американский президент показывает поведение «голливудского ковбоя» и делает это в угоду американским политическим элитам.

#Россия #Мария Захарова #РФ #Джо Байден #МИД РФ #оскорбления
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