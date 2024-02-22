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Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Дмитрий Песков добавил, что таким образом американский президент пытается демонстрировать поведение «голливудского ковбоя».
Елизавета Кондрикова 2024-02-22 12:20:01
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорят сами Соединенные Штаты и не способны как-то уязвить главу государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но это является огромным позором для самой страны. Я имею в виду для Соединенных Штатов Америки. То есть если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря, выбирая оскорбительные выражения с нецензурными словами в адрес главы другого государства, Байден показывает поведение «голливудского ковбоя» и делает это в угоду американским политическим элитам.   

Песков посоветовал помощникам Байдена попробовать найти хоть одно неуважительное высказывание со стороны Путина в адрес американского лидера.

Ранее президент США позволил себе неуважение в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав того «чертовым плохим парнем». В Тель-Авиве никак не прокомментировали эту ситуацию.

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