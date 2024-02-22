Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорят сами Соединенные Штаты и не способны как-то уязвить главу государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но это является огромным позором для самой страны. Я имею в виду для Соединенных Штатов Америки. То есть если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря, выбирая оскорбительные выражения с нецензурными словами в адрес главы другого государства, Байден показывает поведение «голливудского ковбоя» и делает это в угоду американским политическим элитам.

Песков посоветовал помощникам Байдена попробовать найти хоть одно неуважительное высказывание со стороны Путина в адрес американского лидера.

Ранее президент США позволил себе неуважение в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав того «чертовым плохим парнем». В Тель-Авиве никак не прокомментировали эту ситуацию.