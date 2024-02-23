В Минобороны показали поражение ракетными войсками ВС РФ комплекса Patriot

Ракетные войска ВС РФ в результате группового удара высокоточным оружием поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве также заявили о нанесении 37 групповых ударов по арсеналам, объектам ВПК, базам горючего и военной аэродромной инфраструктуре ВСУ в период с 17 по 23 февраля.

Кроме того, за неделю на Авдеевском направлении противник потерял более 2 900 человек убитыми и ранеными, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

По данным МО РФ, всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 572 самолета, 267 вертолетов, 13 223 беспилотника, 473 ЗРК, 15 188 танков и других боевых бронированных машин, 1 223 боевые машины РСЗО, 8 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 981 единицу специальной военной автомобильной техники украинских националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.