Российские военные за неделю нанесли 37 групповых ударов по украинским объектам

С 17 по 23 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по украинским арсеналам, объектам военно-промышленного комплекса, базам горючего и военной аэродромной инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования. Кроме того, применялись беспилотные летательные аппараты.
Также были поражены пункты дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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