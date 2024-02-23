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Российские военные за неделю нанесли 37 групповых ударов по украинским объектам

Удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.
2024-02-23 16:40:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 17 по 23 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по украинским арсеналам, объектам военно-промышленного комплекса, базам горючего и военной аэродромной инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования. Кроме того, применялись беспилотные летательные аппараты.

Также были поражены пункты дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #армия #РФ #спецоперация #МО РФ #Высокоточное оружие #удары
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