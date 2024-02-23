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ВСУ потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тысячи боевиков за неделю

ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 2 900 боевиков, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град», сообщили в МО РФ.
2024-02-23 16:36:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

На Авдеевском направлении вооруженные формирования украинских националистов потеряли убитыми и ранеными более 2 900 человек за неделю. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Противник также потерял четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр», взаимодействуя с авиацией и артиллерией, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники неприятеля в районах населенных пунктов Орловка, Соловьево, Семеновка, Тоненькое, Евгеновка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

Помимо этого, российские военнослужащие отразили 39 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Ласточкино и Первомайское ДНР.

Напомним, Авдеевка была освобождена российскими войсками 17 февраля 2024 года. Город контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники Минобороны.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Минобороны России #потери ВСУ #Украинские боевики #Авдеевское направление
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