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США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

В Вашингтоне считают, что распространение «Мира» позволяет уклоняться от санкций.
Сергей Лебедев 2024-02-23 18:39:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Соединенные Штаты в рамках нового пакета антироссийских санкций ввели ограничения против Национальной системы платежных карт. НСПК является оператором платежной системы «Мир».

В американском ведомстве заявили, что якобы распространение российским правительством «Мира» позволяет уклоняться от санкций. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц. Также новые ограничения утвердили в Европейском союзе.

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