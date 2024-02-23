США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

Соединенные Штаты в рамках нового пакета антироссийских санкций ввели ограничения против Национальной системы платежных карт. НСПК является оператором платежной системы «Мир».

В американском ведомстве заявили, что якобы распространение российским правительством «Мира» позволяет уклоняться от санкций. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц. Также новые ограничения утвердили в Европейском союзе.