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Шойгу заявил, что операция в Авдеевке войдет в учебники Минобороны

Освобождение города удалось провести при минимальных потерях, отметил глава МО РФ.
Анна Назайкина 2024-02-20 18:55:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники Минобороны, заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал, что глава военного ведомства выступит с докладом перед главой государства. В ходе встречи с Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным Шойгу заявил, что враг, покидая город, оставлял большое количество пленных и раненых.

«Противник, уходя, оставлял много пленных, много раненых. Что касается этих пленных - они же становились ранеными, потому что просто не в состоянии были уйти. Брошено много оружия», - констатировал министр.

Шойгу обратил внимание на то, что операцию по взятию города удалось провести при минимальных потерях.

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