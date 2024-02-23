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В Кремле не получали от Армении заявлений о приостановке членства в ОДКБ

Ранее в Секретариате Организации договора по коллективной безопасности заявили об отсутствии обращений от армянской стороны по поводу членства в ОДКБ.
Ян Брацкий 2024-02-23 12:09:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия ждет разъяснений от армянской стороны после слов премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке членства официального Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Со слов представителя Кремля, там не получали официальных обращений от армянской стороны.

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Я имею в виду, с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят», - сообщил Песков.

Накануне глава армянского кабинета министров Никол Пашинян заявил о несоблюдении договора в отношении Армении и приостановке республикой своего членства в организации. Секретариат ОДКБ, в свою очередь, также заявил об отсутствии обращений от армянской стороны по поводу возможной заморозки членства.

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