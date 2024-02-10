Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS

Владимир Зеленский обсудил с делегатами из США перспективы поставок киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, решение так и не было принято. Двухпартийная делегация конгресса США во главе с председателем комитета разведки Майком Тернером прибыла в Киев накануне.

«Обсудили, прежде всего, три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета… Также ПВО - конкретно Patriot. И третий ключевой вопрос - подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский проинформировал делегатов о ситуации на линии боевого соприкосновения и еще раз акцентировал внимание заокеанских гостей на необходимости продолжения поддержки Украины оружием и боеприпасами.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поставки Киеву ракет ATACMS лишь продлят агонию его режима и не смогут кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.