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Ракеты ATACMS, которые США ранее передали Украине в виде военной помощи, несут огромную опасность для мирного населения, в том числе в течение последующих нескольких десятилетий после военных действий. Об этом заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи для издания Responsible Statecraft.

«Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем», - говорится в публикации.

Отмечается, что подобный вид вооружения не обладает высокой точностью, имеет небольшие размеры, примерно с бейсбольный мяч, и не всегда взрывается при ударе, что делает его бомбой замедленного действия и угрозой для жизни будущих поколений.

Пичи также указал на полное игнорирование Соединенными Штатами опасности кассетных боеприпасов, которые должны быть запрещены на законодательной уровне, и выступил за прекращение их передачи Украине.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS были тайно доставлены на этой неделе на Украину. Однако, по словам президента России Владимира Путина, они не смогут изменить положение дел в зоне спецоперации, а только продлевают «агонию» киевского режима.