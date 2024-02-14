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Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане

Начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада.
2024-02-14 15:21:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Учения ОДКБ в этом году запланированы на территории трех государств. Маневры пройдут осенью в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Об этом заявил начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков. Он отметил, что военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной из-за действий Запада.

«Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада, в результате которой разрушаются основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности», - заметил Сердюков.

Он добавил, что фактически прекращены действия международных режимов контроля над вооружениями. Это провоцирует многочисленные конфликты по периметру зоны ответственности ОДКБ. 

Андрей Сердюков отметил, что на данный момент коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ составляют более 30 тысяч человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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