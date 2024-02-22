Гнездо врага: как выглядит центр Авдеевки после зачистки от боевиков

Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, а также к позициям националистов на первых этажах и в подвалах зданий.

Самые тяжелые бои шли в районе железнодорожной больницы, где сосредоточились наиболее боеспособные части националистов, рассказали участники штурма Авдеевки.

«У них были опорные пункты в каждом доме, они охраняли больницу, для них это было принципиально. Там есть подвал, очень укрепленный район, хорошо все оборудовано», - рассказал командир роты с позывным «Менгили».

Главной задачей наших бойцов было вклиниться в оборонительные порядки врага и выбить его с занимаемых им позиций. Наступление велось с нескольких направлений, огневые точки противника старались сразу же подавлять.

«Тут бои велись за каждый дом и участок местности. Наша бригада наступала, работали с "тяжелыми". Гранатометы, огнеметы, ПТУР. Это бой в городе, сами понимаете. Много стрелкового оружия, пулеметы, автоматы и снайперские винтовки», - поделился «Менгили».

Повсюду сеть окопов и укрытий, а среди домов уничтоженная и поврежденная военная техника. Каждый подвал превращен в склад боеприпасов. Наши бойцы находят там мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам. Большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов - импортного производства. Отступая ВСУ оставили большое количество улик, свидетельствующих о присутствии в их рядах наемников из США, Канады и стран Евросоюза.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.