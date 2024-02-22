Украинское командование не ответило на предложение забрать тела ликвидированных в Авдеевке боевиков. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» со ссылкой на российских военных.

Тела уничтоженных военнослужащих ВСУ лежат, в частности, рядом с украинскими опорниками в районе бывшей базы отдыха «Царская охота», которые взяли российские штурмовики. Российские военнослужащие пытались связаться с украинским командованием, чтобы те их забрали, но не получили ответа.

В итоге россияне готовы похоронить погибших боевиков сами.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину сообщил, что ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1 500 человек. Глава Минобороны добавил, что противник в спешке покидал город, оставляя большое количество пленных и раненых.