В Министерстве обороны России показали позиции ВСУ в районе железнодорожного вокзала города Авдеевки, которые пытались удерживать военнослужащие националистического подразделения - 3-ей отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе батальона «Азов»*.

«В основном они бежали, оставляли по одному, по два. Кто-то сдавался в плен, кто-то был уничтожен», - рассказал один из военнослужащих штурмового подразделения группировки войск «Центр», взявшего опорный пункт.

На улицах Авдеевки, где еще недавно шли ожесточенные бои за каждый метр земли, уже не осталось украинских националистов. Неподалеку от железнодорожной станции в одном из домов с толстыми стенами, построенном в начале прошлого столетия, располагался опорный пункт ВСУ.

На оборудованном опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы импортных лекарств и продовольствия. В том числе – сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наемникам из Канады и Грузии.

На территории опорного пункта были найдены неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании бойцы обнаружили склад боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам.

«Взяли пленного. Он пошел на диалог с нами, рассказал, что здесь принимали участие канадские наемники. Мы узнали много интересной информации о местоположении противника и начали действовать дальше, согласно этой информации. Наши ребята – наши штурмовики сделали свою работу ответственно, достойно. Гордимся своим делом! И только вперёд!», - рассказал военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным «ХМАО».

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации