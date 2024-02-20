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В Белом доме заявили, что 23 февраля США объявят о новых санкциях против России

Новые ограничения анонсировал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Сергей Лебедев 2024-02-20 22:49:01
© Фото: Alex Edelman, Globallookpress

В предстоящую пятницу, 23 февраля Соединенные Штаты объявят крупный пакет санкций против России. Об этом сегодня сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«По указанию президента Джо Байдена в пятницу мы объявим крупный пакет санкций», - сказал представитель Белого дома.

Напомним, уже вскоре Европейский союз намерен принять 13-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что он будет слабее предыдущих и чисто «символическим».

По данным западных журналистов, в 13-й пакет санкций не добавят новые запреты на импорт. Также в нем якобы не будет «громких имен».

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