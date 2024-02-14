EUObserver: главы МИД ЕС могут одобрить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля

Очередной пакет антроссийских санкций планируется принять 19 февраля. Новые меры против России и дружественных нам стран рассмотрят на саммите ЕС на уровне министров иностранных дел. Об этом пишет EUobserver.



По данным европейских СМИ, в санкционный список хотят включить порядка 200 граждан и компаний из России, а также из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР. Речь идет в том числе о военных контрактах Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Запад развернул против России гибридную войну и ввел против нашей страны 16-17 000 санкций и «грозят 13-м пакетом каким-то драконовским». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя планы ЕС, назвал их несерьезными, так как предыдущие санкции оказались безуспешными.