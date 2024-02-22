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Путину показали фельдшерско-акушерский пункт в Чувашии

Президент начал рабочий визит в Чувашскую Республику с осмотра фельдшерско-акушерского пункта в селе Рындино.
Максим Крюков 2024-02-22 19:58:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую Республику.

Российский лидер, которого сопровождал глава региона Олег Николаев, посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино в Порецком районе, где ему показали кабинет приема фельдшера. По словам сотрудницы медучреждения, ФАП обслуживает 741 человека.

Напомним, накануне глава государства приехал в Татарстан. Путин посетил Казанский авиазавод имени Горбунова, где ему показали новые стратегические ракетоносцы. Он также предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160М в честь первого президента республики Минтимера Шаймиева. Раис Татарстана Рустам Минниханов принял предложение главы государства.

Владимир Путин также принял участие в открытии «Игр Будущего», которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Сегодня президент России совершил получасовой полет на Ту-160М. Кремль опубликовал уникальные кадры из кабины ракетоносца. Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил, что самолет «можно принимать в состав Вооруженных сил».

#Владимир Путин #Чувашия #рабочий визит #фап #ПРИБЫЛ #фельдшерско-акушерский пункт
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