Путину показали новые стратегические ракетоносцы в Казани

Президент России в ходе рабочей поездки в Татарстан посетил Казанский авиазавод имени Горбунова.

Главе государства показали новые стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Путин побывал на борту Ту-160М.

Российский лидер предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160М в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Раис Татарстана Рустам Минниханов принял предложение главы государства.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.