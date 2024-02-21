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Путину показали новые стратегические ракетоносцы в Казани

Глава государства побывал на борту модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.
2024-02-21 13:54:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России в ходе рабочей поездки в Татарстан посетил Казанский авиазавод имени Горбунова.

Главе государства показали новые стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Путин побывал на борту Ту-160М.

Российский лидер предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160М в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Раис Татарстана Рустам Минниханов принял предложение главы государства.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #ту-160 #Путин #авиазавод
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