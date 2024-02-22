«У них бревно в глазу»: Лавров об истерике Запада из-за смерти Навального*

Вашингтон пытается выполнять роль прокурора, судьи и исполнителя наказания в современном мире, ситуация с Алексеем Навальным* это подтвердила. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД G20.

«Мы все должны понимать, что пока не произойдет осознания бессмысленности этих постоянных действий по нагнетанию конфронтации, наказанию "виновных", которых сами определяют американцы. Они же действуют как и прокурор-обвинитель, и судья, и исполнитель наказания - все это в одном флаконе. Эта истерика по поводу кончины Навального* убедительно это показала», - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты «не имеют права вмешиваться» во внутренние дела России. Он также заявил, что у самих американцев «бревно в глазу» с журналистами Джулианом Ассанжем и Гонсало Лирой, «который скончался от пыток в украинской тюрьме».

«Ни американцы, ни кто-либо другой из западных деятелей никоим образом это даже не комментировал. Просто еще раз убеждаюсь: нацистам все можно», - добавил Лавров.

Напомним, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа хотят экстрадировать в США, где по обвинению в шпионаже и публикации секретных документов об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время воин в Ираке и Афганистане ему грозит 175 лет тюрьмы. Американский журналист и блогер Гонсало Лира скончался в украинском СИЗО в январе этого года. Он известен тем, что рассказывал о преступлениях киевского режима и остро критиковал Владимира Зеленского.

*Алексей Навальный признан иностранным агентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.