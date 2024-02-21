«Свободу Ассанжу»: как мир требует не допустить экстрадиции журналиста в США

За Джулиана Ассанжа встает неспящий Рим и мятежная Барселона. Требования свободы звучат одинаково понятно, как у Бранденбургских ворот в Берлине, так и в окрестностях Манхеттена в Нью-Йорке или в центре Парижа. На родине опального журналиста - в Австралии - акции протеста не прекращаются ни днем ни ночью.

С ярких плакатов и транспарантов тысячи людей по всему миру призывают Высокий суд Лондона не допустить экстрадицию основателя WikiLeaks в США, где по обвинению в шпионаже и публикации секретных документов об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время воин в Ираке и Афганистане, ему грозит 175 лет тюрьмы.

«Последний шанс», «день Х для Ассанжа», «смертельный приговор» - какие только эпитеты не сопровождают это судебное заседание в Лондоне. Супруга 52-летнего журналиста Стелла Ассанж - они поженились два года назад в британской тюрьме - называет своего мужа «политическим заключенным».

«Соединенные Штаты злоупотребляют своей правовой системой лишь для того, чтобы запугать всех вас. Вот почему наш долг - это говорить правду и обличать преступления. Преступления, намеренно совершаемые американским государством», - заявила Стелла Ассанж.

Линия защиты Ассанжа, как и его убеждения, неизменна. В своих многочисленных апелляциях адвокаты журналиста настаивают: действующее соглашение между Великобританией и США запрещает передачу политических заключенных.

«Мы ответственно заявляем, что все это грубо противоречит международному праву. Делая запрос на экстрадицию, Соединенные Штаты злоупотребляют своими полномочиями. Между тем, свобода слова всегда неприкосновенна. Джулиан Ассанж всего лишь опубликовал доступную информацию о военных преступлениях. Таким образом, сама идея его высылки в США может стать крупнейшим нарушением фундаментальных прав человека», - сказал адвокат Джулиана Ассанжа Джен Робинсон.

Интересно, что Ассанжа сейчас поддерживают и некоторые депутаты Европарламента.

«Европейский парламент должен выступать за свободу слова и другие фундаментальные права человека, но не делает этого. К сожалению, наша пресса тоже погрязла во лжи и двуличии. Им нет дела до настоящей журналистики. Отношение к делу Джулиана Ассанжу как ничто другое показывает истинную природу Запада», - заявил депутат Европарламента

Мик Уоллес.

Лодку западных демократических ценностей «раскачивают» и британские коммунисты.

«Заниматься журналистикой - это не преступление. Тем не менее именно за это американские империалисты преследуют Джулиана Ассанжа по всему миру. Парадоксально, но он виноват в том, что рассказал человечеству об их вине. И где же сегодня международный союз журналистов? Где антивоенное движение?» - выступила вице-председатель Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар.

По состоянию здоровья Ассанж в судебном заседании не участвует и остается в застенках лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш. В беспристрастности Высокого суда Лондона сомневаются некоторые британские СМИ. Так, журналисты издания Declassified Media пишут о том, что судья Джереми Джонсон, который рассматривает апелляцию Джулиана Ассанжа, ранее работал на британскую внешнюю разведку МI6. Но официальной, открытой информации об этом нет.

«Проблема Джулиана Ассанжа уникальна: это первый раз, когда американское правительство решило разделаться с тем, кто перешел им дорогую. Если такое происходило раньше, то Вашингтон предпочитал уступить - проводились расследования и виновные наказывались. Теперь информационный фон в Америке, Европе и даже Японии полностью зачищен. Прежде всего, в сфере внешней политики. Мир никогда не станет прежним», - отметил американский политолог Джон Вароли.

Какое бы решение ни принял Высокий суд Лондона, Джулиан Ассанж еще поборется за свою свободу. В случае отклонения апелляции его адвокаты могут обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).