Суд в Стамбуле арестовал 25 человек по делу о стрельбе в католической церкви

После стрельбы в католической церкви Стамбула суд арестовал 25 человек. Среди арестованных россиянин. Об этом заявил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч, написав в социальной сети Х (ранее Twitter).

«В отношении 25 подозреваемых, в том числе гражданина Таджикистана Амирджона Хлигова и россиянина Давида Тандуева, подозреваемых в членстве в ИГ* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), и том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве. Еще девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль», - заявил турецкий чиновник.

Как сообщалось 29 января, в рамках расследования преступления власти задержали 47 человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, когда во время мессы в храм ворвались вооруженные люди в масках и убили одного из тех, кто присутствовал на службе, им оказался 52-летний гражданин Турции. Его имя не называлось, только инициалы - С.Т.

* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.