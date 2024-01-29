После нападения на церковь в Стамбуле задержали 47 человек

После нападения на католическую церковь в Стамбуле турецким силовикам удалось задержать двух подозреваемых, один из них гражданин России. В общей сложности в рамках расследования преступления власти удерживают 47 человек.

По информации министра внутренних дел Турции Али Ерликая, второй участник нападения - выходец из Таджикистана. Предположительно, оба они являются членами ИГ* (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Подозреваемых непосредственно в преступлении удалось задержать в 22:00 по местному времени.

«Хочу сообщить, что они иностранцы: один - гражданин Таджикистана, другой - россиянин. Предположительно, эти два иностранца - члены ИГ*. <...> Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам», - сообщил Ерликай во время брифинга.

Утром в воскресенье, 28 января, двое неизвестных ворвались в католический храм Санта-Мария во время мессы в северной части Стамбула, в районе Сарыер. На них были лыжные маски и солнцезащитные очки.

Они открыли огонь, в результате чего один из находившихся в храме погиб - он присутствовал на воскресной службе и стал объектом обстрела. Всего в церкви были порядка 35-40 человек. После неудачного второго выстрела нападавшие скрылись.

Атаку на католический храм осудил Папа Римский Франциск и турецкие власти, в частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган.

* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.