Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле и убили прихожанина

Один человек погиб в результате вооруженного нападения на католическую церковь в стамбульском районе Сарыер во время воскресной службы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Атака произошла около 11:40 по местному времени (совпадает с московским).

Двое нападавших в масках убили одного из тех, кто присутствовал на службе 28 января в католической церкви Санта-Мария, сообщил Ерликая в X (Twitter). Данные погибшего не сообщаются - только его инициалы C.T.

Министр осудил нападение и отметил, что начато расследование и полицейские приступили к задержанию преступников. Никаких других подробностей об инциденте он не привел. Данных о том, что нападавших поймали, пока нет.

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик написал в той же соцсети, что нападение совершено «на одного из наших граждан». Генеральная прокуратура Стамбула назначила для расследования заместителя главного прокурора и двух прокуроров.