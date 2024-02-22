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Великобритания расширила санкции против России

Ограничения ввели против еще 50 юридических и физических лиц.
Сергей Лебедев 2024-02-22 17:20:01
© Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Великобритания на 50 позиций расширила санкционный список против России. Под ограничения попали производители боеприпасов и электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.

«Этот пакет ограничений служит четким сигналом о том, что два года спустя Великобритания и союзники непоколебимы в поддержке Украины», - заявили в правительстве страны.

Также под санкции попали три компании из Китая, две из Белоруссии, по одной из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, ранее стало известно, что 23 февраля США объявят крупный пакет санкций против России.

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