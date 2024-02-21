Около 200 российских компаний и юрлиц попали под новые санкции ЕС

Власти Евросоюза согласовали очередной пакет санкционных мер в отношении России, ставший 13-м по счету.

«В новый пакет санкций будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но не будет новых отраслевых мер», - говорится в сообщении агентства Reuters.

С этим пакетом власти ЕС принимают больше мер в отношении организаций, вовлеченных в обход антироссийских мер, оборонный и военный секторы, сообщает Радио Sputnik.

Теперь пакет должен пройти письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утвержден к 24 февраля, говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х на странице бельгийского председательства.