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РАН: двойная вспышка на Солнце может вызвать сбой спутников и инсульты у людей

Вспышки X-класса на Солнце могут привести к сильным магнитным бурям, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Максим Крюков 2024-02-22 16:16:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшие дни жителей Земли могут ждать сильные магнитные бури, если сгустки плазмы от двух мощных вспышек X-класса, которые произошли на Солнце этой ночью, дойдут до нашей планеты. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

«Если сгусток плазмы долетит до Земли, то это запускает процессы, которые мы называем магнитными бурями. В чем они выражаются визуально: это полярное сияние. Вспышки очень высокого уровня, поэтому будут очень мощные и интенсивные полярные сияния. Кроме того, они простираются до широт далеко от полярных. Ну, скажем, на широте Москвы или даже еще южнее», - сказал он в разговоре со «Звездой».

По его словам, магнитные бури вызывают импульсы электромагнитного характера, что означает проблемы с радиосвязью и работой спутников Земли, поскольку нарушается передача телеметрической информации, которая направляет эти спутники потребителям на планете.

«С другой стороны, на спутники посылаются команды, которые подвергаются искажению. Это опасное явление, и обычно в таких случаях, если есть такие прогнозы, что сгусток плазмы доберется до Земли и возникнут магнитные бури, спутники переводятся в безопасный режим. Попросту говоря, некоторые системы выключаются для того, чтобы они не сгорели», - рассказал собеседник телеканала.

Эксперт добавил, что на Земле также могут возникать явления, которые связаны с электромагнитным воздействием, из-за чего могут быть отключения линии электропередачи или их перевод в безопасный режим работы.

Помимо этого, в эти дни люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, «будут чувствовать себя плохо». Причем в этот период, согласно статистике, кратно вырастает число инфарктов и инсультов, отметил Эйсмонт.

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