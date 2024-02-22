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На Солнце произошли две вспышки X-класса подряд

Однако они окажут минимальное значение на нашу планету, так как плазменные облака проходят в отдалении от линии Земля - Солнце.
Елизавета Кондрикова 2024-02-22 14:18:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ночью 22 февраля на Солнце были зафиксированы две мощные вспышки X-класса подряд, что объясняется нахождением в максимуме солнечной активности, рассказал в беседе со «Звездой» руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН Артем Абунин.

«Дело в том, что где они были зарегистрированы - это активная область достаточно большая, и достаточно сильные магнитные поля там. Второй момент, что мы сейчас находимся в максимуме солнечной активности, и такие события в общем-то ожидаемы», - сказал Абунин.  

Однако специалист добавил, что выбросы облаков плазмы были зарегистрированы в сторону от линии Земля - Солнце, что указывает на небольшое влияние подобного явления для жителей планеты. Ожидается, что до нас след может дойти через два-три дня.

#Земля #солнце #вспышки на солнце #солнечная активность #измиран
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