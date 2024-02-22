На Солнце произошли две вспышки X-класса подряд

Ночью 22 февраля на Солнце были зафиксированы две мощные вспышки X-класса подряд, что объясняется нахождением в максимуме солнечной активности, рассказал в беседе со «Звездой» руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН Артем Абунин.

«Дело в том, что где они были зарегистрированы - это активная область достаточно большая, и достаточно сильные магнитные поля там. Второй момент, что мы сейчас находимся в максимуме солнечной активности, и такие события в общем-то ожидаемы», - сказал Абунин.

Однако специалист добавил, что выбросы облаков плазмы были зарегистрированы в сторону от линии Земля - Солнце, что указывает на небольшое влияние подобного явления для жителей планеты. Ожидается, что до нас след может дойти через два-три дня.