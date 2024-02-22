Путин за штурвалом ракетоносца Ту-160М взлетел с аэродрома в Казани

Президент России Владимир Путин полетел на Ту-160М с аэродрома на территории Казанского авиазавода, передает корреспондент «Звезды» с места.
Сообщается, что Верховный главнокомандующий ВС РФ находится за штурвалом ракетоносца «Илья Муромец».
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, полет будет продолжаться приблизительно 40 минут.
Путин прибыл в столицу Татарстана днем накануне, 21 февраля. Глава государства посетил авиационный завод имени Горбунова и поднялся на борт модернизированного бомбардировщика.
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