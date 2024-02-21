Путин поднялся на борт Ту-160М в Казани

Путин побывал на борту модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода.

Новый самолет он предложил назвать именем экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Раис Татарстана Рустам Минниханов принял предложение главы государства. В ходе посещения предприятия Путину показали четыре стратегических ракетоносца.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.