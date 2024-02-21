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Путин поднялся на борт Ту-160М в Казани

Глава Российского государства посетил Казанский авиационный завод.
2024-02-21 14:05:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Путин побывал на борту модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода.

Новый самолет он предложил назвать именем экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Раис Татарстана Рустам Минниханов принял предложение главы государства. В ходе посещения предприятия Путину показали четыре стратегических ракетоносца.

Ту-160 -  сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ту-160 #Путин #казань #авиазавод
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