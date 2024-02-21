Самолет Путина приземлился в Казани

Президент Владимир Путин прилетел в Республику Татарстан. Самолет Ту-214 главы государства совершил посадку в аэропорту Казани. Кадры прибытия российского лидера публикует пресс-служба Кремля.

У президента запланирован визит на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, на мощностях которого среди прочих создаются самолеты для первого лица государства.

Кроме того, в Казани Путин вместе с другими зарубежными лидерами примет участие в открытии «Игр будущего» и проведет ряд рабочих встреч с коллегами.