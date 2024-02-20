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Шойгу: подготовка к операции по освобождению Авдеевки началась осенью 2023 года

ВС РФ наносили 460 ударов в сутки по забетонированным укреплениям боевиков ВСУ в Авдеевке, заявил Сергей Шойгу.
Максим Крюков 2024-02-20 18:54:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Подготовка к операции российских войск по освобождению Авдеевки началась осенью 2023 года. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

«Подготовка к операции началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большее количество сил. Мы вели подготовку к ней с осени прошлого года, в октябре-ноябре», - передает его слова ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, Вооруженные силы России наносили по забетонированным укреплениям украинских боевиков в Авдеевке 460 ударов в сутки. Это около 200 тонн боеприпасов, подчеркнул Шойгу.

Напомним, Авдеевка была освобождена российскими силами 17 февраля 2024 года. ВСУ в ходе боев за город потеряли 1 500 человек и приняли решение спешно покинуть населенный пункт, бросив оружие и военную технику.

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