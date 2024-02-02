ATV: венгерские депутаты отложат голосование по заявке Швеции в НАТО

Правящий альянс в Венгрии ФИДЕС-ХДНП воздержится от участия в голосовании по приему Швеции в НАТО на заседании 5 февраля. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на телеканал ATV.

Отмечается, что венгерские депутаты не планируют участвовать в заседании, они предпочитают дождаться личной встречи премьер-министров Венгрии и Швеции после окончания голосования.

Ранее на сайте венгерского парламента появилась информация о проведении внеочередного заседания в понедельник. Незадолго до этого группа оппозиционных депутатов обратилась с призывом созвать заседание с целью ратификации шведской заявки. Согласно правилам, заседание должно быть назначено, если его требуют 20% депутатов и выше.

На текущий момент Венгрия остается последней страной НАТО, которая не ратифицировала присоединении к альянсу Швеции. Ранее это сделала Турция. Сразу после одобрения заявки, США одобрили Анкаре продажу F-16.

По словам политолога Ведерникова, Венгрия не против вступления Швеции в НАТО, но задержка ратификации является имиджевым шагом, чтобы показать особое положение страны в альянсе и ЕС.