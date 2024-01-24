Политолог Ведерников объяснил, почему Венгрия не против вступления Швеции в НАТО

После решения парламента Турции одобрить членство Швеции в НАТО Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не ратифицировал это присоединение. Но у Будапешта нет собственных заметных вопросов к вступлению Швеции в военный блок, и все понимали, что Стокгольму нужно решить вопрос с Анкарой, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.

«У Турции был большой список претензий, а венгерско-шведские отношения не наполнены конфликтностью. Исторически и политически между ними нет никаких противоречий», - сказал эксперт.

Венгрия является участником пантюркистских организаций и инициатив, в последние годы развивалось активное сотрудничество между этими странами, отметил он. Можно сказать, что Будапешт рассматривает Анкару как своего союзника в балканском регионе и соглашается с ним по ряду вопросов.

«Венгрия является убежденным сторонником евроатлантической интеграции, подписывала соглашение об оборонном сотрудничестве с США, принимала на своей территории американские войска, принимает участие во всех учениях. Население страны очень позитивно относится к членству в НАТО. В отличие, например, от соседней Словакии, где население очень негативно к этому относится», - сказал Ведерников.

Поэтому у премьер-министра Виктора Орбана нет причин сопротивляться присоединению Швеции к военному блоку после решения Турции. Задержка ратификации со стороны Венгрии была скорее имиджевым шагом, который должен был привлечь внимание к особому положению страны в НАТО и ЕС.

«Это черта, которая свойственна политическому стилю Орбана, который пытается продемонстрировать свою особость на европейской арене. Чтобы внимание было уделено его стране, чтобы его влияние на европейской политической арене увеличивалось. Как ни крути, он лидер небольшого центральноевропейского государства, о котором все говорят и действия которого обсуждают», - сказал Ведерников.

Ранее Виктор Орбан сказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, что его правительство поддерживает членство Швеции в военном блоке и что призовет парламент ратифицировать вступление этой страны в военный блок.