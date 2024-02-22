КИВИ Банка больше нет: смогут ли вкладчики получить свои деньги обратно

Сегодня Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у КИВИ Банка. По оценкам регулятора, кредитная организация регулярно нарушала федеральное законодательство и проводила рискованные для российских граждан операции. Это стало первым случаем отзыва лицензии у коммерческого банка за полтора года. Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов с заявлением на получение компенсации. Об этом сообщили в госкорпорации. Пока же клиенты не могут вывести средства, так как сервис заблокировали.



У офису КИВИ Банка в Северном Чертанове собрались возмущенные клиенты финансовой организации, которые не могут вывести деньги с интернет-кошельк и полиция.

«Мне пришло 15 тысяч. Просто - один перевод на новый кошелек. Кошелек заблокировали и все. Без объяснения каких-либо причин. Ни один банк так не может сделать. Деньги застряли на кошельках. Большую часть они заблокировали просто за 1-2 перевода», - рассказал клиент банка Иван Базаров.

Иван продавал товары на электронной площадке, получал прибыль на QIWI-кошелек. Две недели пытался найти способ как вывести деньги, а сегодня узнал, что банк лишили лицензии. Пришел разбираться к офису, но тщетно. Еще один клиент банка - Максим, приехал в Москву подзаработать. Договорился принимать оплату на QIWI-кошелек.

«У меня все деньги остались в QIWI-кошельке и мой счет закрыт. Где мне деньги брать, как их выводить тоже не в курсе. Буквально неделя прошла с тех пор, как я начал подрабатывать, и все деньги были там», - пожаловался один из потерпевших.

QIWI - популярная компания, предоставляющая платежные сервисы в России и в других странах. В основном посредством интернет-переводов. Появилась она в 2007 году и начинала с предоставления услуг пополнения баланса сотовой связи - раньше это делали с помощью карточек со стираемым покрытием. Тогда компания установила собственные терминалы, через которые люди могли сразу класть нужную сумму, без пластиковой карты. Эти терминалы стали «фишкой» КИВИ.

«QIWI как компания начиналась со слияния двух проектов "ОСМП" и «e-port» и основной их аудиторий были в основном, действительно, пополнение сотовых телефонов, платежи за коммуналку - все, за что мы платили через терминал», - объяснил председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Когда платежи QIWI ушли в интернет, система стала пользоваться спросом у тех, кому нужно было быстро перевести деньги в страны бывшего СНГ на другой электронный кошелек без комиссии. Но также легко QIWI пользовались игроки «серого» бизнеса, которые утаивают род своей деятельности и не платят налоги. Сообщается, что организация систематически нарушала требования законодательства, в том числе в области противодействия легализации преступных доходов. Кроме того, установлены случаи открытия QIWI-кошельков с использованием личных данных физлиц без их уведомления.

Сама же компания заявила лишь то, что в банке работает «временная администрация», а о дальнейших действиях они будут оперативно информировать все заинтересованные стороны. После новости о лишении КИВИ Банка лицензии акции компании на Московской бирже рухнули более чем на 30 процентов. Летом прошлого года к банку уже были претензии - в КИВИ ограничили снятие наличных и вывод средств по требованию Центробанка. Тогда ситуацию удалось разрешить, но в данном случае эксперты сомневаются, что финансовую организацию удастся спасти.

«Чем больше в экономике криптовалюты, этих суррогатов, тем ниже эффективность денежно-кредитной политики, т.е. Банк России старается, держит высокую ключевую ставку, а из-за того, что в экономике действуют эти бартерные механизмы, эффективность такой монетарной политики невысокая. КИВИ в последние годы разработало еще другую схему, когда этот электронный кошелек заводился на реально существующего человека, при этом последний не знал об этом. и, пользуясь его идентификаторами, через этот кошелек можно было прогонять довольно крупные суммы», - считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Важно понимать, что счета в КИВИ Банке и QIWI-кошельке- разные финансовые продукты. По последним вернуть деньги будет проблематично - в силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию.

«Владельцы электронных кошельков вправе подать заявление во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в КИВИ Банке. В течение 30-и рабочих дней предъявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения», - объяснила заместитель генерального директора госкорпорации «Агенство по страхованию вкладов» Наталья Федорова.

В пресс-службе Банка России попытались успокоить держателей электронных кошельков. Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке ЦБ, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.

Остальным же пострадавшим клиентам, держателям именно банковских счетов, могут рассчитывать на получение 1 миллиона 400 тысяч рублей с учетом начисленных процентов на одного вкладчика. Кредиты в банке тоже придется выплачивать. Эксперты советуют пока перечислять деньги по прежним реквизитам.